Zwischen Stuttgart und Mannheim geht nichts mehr

per Mail teilen

Bahn-Pendler in Baden-Württemberg müssen sich auf deutlich längere Reisezeiten einstellen: zwischen Mannheim und Stuttgart wird gebaut.

Vom 10. April bis voraussichtlich 31. Oktober 2020 wird die Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Stuttgart und Mannheim voll gesperrt.

Dringende Sanierung notwendig

Die Strecke, auf der laut Deutscher Bahn mit bis zu 280 km/h gefahren werden kann, gehört zu den ältesten Schnellfahrstrecken in Deutschland und muss mit ihren 90 Brücken und 15 Tunnels dringend saniert werden.

Es sollen mehr als 400 000 Tonnen Schotter bewegt und 54 Wichen neu gebaut werden.

Kosten soll die Sanierung 183 Millionen Euro - die kommen überwiegend vom Bund.

Längere Fahrtzeiten

Die rund 66.000 Passagiere, die die Strecke täglich nutzen, müssen also ausweichen auf die Regionalverkehrsstrecke von Stuttgart über Mühlacker und Bruchsal und über Pforzheim und Karlsruhe nutzen.

Das dauert sehr viel länger:

Von Heidelberg nach Stuttgart rechnet die Bahn mit einem Plus von einer halben Stunde, zwischen Stuttgart und Mannheim kann es bis zu einer länger Stunde. Auf den Ersatzstrecken müssen die Züge oft langsamer fahren, außerdem können insgesamt nicht so viele Bahnen eingesetzt werden.

Das heißt: frühzeitig planen, mehr Zeit einplanen. Und das über fast sieben Monate.