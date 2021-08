per Mail teilen

Eines der größten Ausbauprojekte der A8 geht weiter: die Enztalquerung bei Pforzheim. Hier wird eine Brücke abgerissen - und die Autobahn 48 Stunden gesperrt. Kleines Trostpflaster: ein Autobahn-Kino.

Sperrung von Freitag, 3.9.21 um 22 Uhr bis Sonntag, 5.9.21 um voraussichtlich 22 Uhr zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost in beiden Richtungen.

Mega-Bauprojekt rund um die A8

Die Enztalquerung ist einer von noch zwei verbliebenen Bauabschnitten für den 6-streifigen Ausbau der A8 in Baden-Württemberg auf einer Länge von 4,8 Kilometern.

Insgesamt werden 10 Brücken und Unterführungen gebaut, die Enzbrücke wird komplett ersetzt, Rad- und Tierüberquerungen geschaffen und Lärmschutzwände bis zu 10 Meter Höhe errichtet. Außerdem wird der B10-Anschluss bei Pforzheim-Ost erweitert und die B10 hier 4-spurig ausgebaut.

Diese Brücke über die A8 bei Pforzheim muss für den Autobahnausbau weichen und wird abgerissen. Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Staugefahr im Raum Pforzheim

Die A8 bei Pforzheim ist eine der meist befahrenen Strecken in ganz Baden-Württemberg. Täglich fahren hier knapp 90.000 Fahrzeuge, davon knapp 15.000 LKW.

Die müssen am Wochenende ausweichen und das wird schwierig: Der Auto- und Fernverkehr muss zum Teil weite Strecken auf sich nehmen und mit langen Staus rechnen. Vor allem in und um Pforzheim herum wird mit sehr vollen Straßen gerechnet.

»Wer nicht unbedingt muss, sollte auch die ortsnahen Umfahrungen meiden, wie zum Beispiel die B10 oder die B294.«

Diese Umleitungen sind sinnvoll

Der überregionale Verkehr zwischen dem Autobahn-Dreieck Leonberg und Autobahn-Kreuz Walldorf wird über die A81 und A6 umgeleitet.

Der regionale Verkehr in Richtung Stuttgart wird über die B294 mitten durch Pforzheim geführt und weiter über die B10 bis zur A8-Auffahrt Pforzheim-Ost. In Richtung Karlsruhe geht es über die B10 Pforzheim-Mühlacker und die B294 wieder in Richtung A8 Auffahrt bei Pforzheim-Nord.

»Eines ist sicher: diese Sperrung wird für große Behinderungen sorgen.«

Open Air Kino auf der gesperrten Autobahn

Das gab es noch nie: ein Open-Air-Kino auf der Autobahn! SWR1 macht es möglich, zusammen mit dem Kommunalen Kino in Pforzheim.

Auf dem gesperrten Abschnitt der A8 werden am Samstag Abend auf drei Fahrspuren 500 Kino-Gäste sitzen und auf einer 15 Meter breiten Kinoleinwand die Komödie »25 km/h« gucken.

Zwei sehr gegensätzliche Brüder erfüllen sich ihren Jugendtraum und brechen mit ihren Mopeds auf zu einem Roadtrip quer durch Deutschland. Außerdem gibt’s ein Bühnen-Programm inklusive SWR1 Band.