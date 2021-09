So ist die Impfsituation in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Ab dem 3.Mai können in Baden-Württemberg weitere Menschen aus der dritten Priorität einen Termin für die Corona-Impfung vereinbaren: Menschen mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel behandlungsfreie Krebserkrankungen oder Rheumaerkrankungen.

Die Hotline, um Termine zu vereinbaren ist oft völlig überlastet, ebenso das Online-Portal. Ein Kollaps scheint vorprogrammiert, wenn jetzt nochmal zusätzlich 1,5 Mio. Baden-Württemberger:innen einen Termin ergattern wollen.

Gibt es genügend Impftermine in Baden-Württemberg?

Sozialminister Manne Lucha sieht dem eher gelassen entgegen, denn am Tag könnten rund 50.000 Impfungen in Baden-Württemberg stattfinden und so könne man den Personenkreis der Impfberechtigten erreichen. Jede Dosis, die ins Land kommt werde sofort freigegeben.

Wird die Corona-Impfpriorisierung geändert?

»An der Priorisierung der Impfberechtigten in Baden-Württemberg werden wir in den nächsten Wochen noch festhalten.»

Das heißt, eine Corona-Schutzimpfung wird es bei uns im Land zunächst noch nicht für alle ab 16 geben.