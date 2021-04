15.000 Menschen, größtenteils ohne Masken und Mindestabstand bei der Querdenker-Demo in Stuttgart. Das alles unter den Augen der Polizei, die zwar alles genau festgehalten hat, aber nicht eingeschritten ist. Gesundheitsminister Manfred Lucha im SWR1 Interview.

Schon in anderen Städten konnte man in den vergangenen Wochen beobachten, wie Querdenker-Demos ablaufen.

Querdenker-Demo: Regelbruch mit Ansage?

Ja, meint Gesundheitsminister Manne Lucha. Diese Einschätzung hätte er auch der Stadt Stuttgart als zuständige Ortspolizeibehörde mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass er in §11 in der Corona-Verordnung die Möglichkeit sehe, solche Veranstaltungen zu verbieten. Es sei klar gewesen, dass dieser Regelverstoß stattfinden wird, weil er ja zum festen Repertoire dieser meines Erachtens mutwilligen Störern zählt. "Die Frage von Schuld, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, wir müssen es analysieren," so Lucha auf die Frage, ob die Stadt Stuttgart schuld sei an den Verstößen bei der Querdenker-Demo.

»Wir sind der festen Überzeugung, dass der §11 in unserer Corona-Verordnung die Grundlage bietet und das aussprechen zu können.« Gesundheitsminister Lucha zur rechtlichen Grundlage eines Verbots der Querdenker-Demos

Er könne nichts versprechen, so Lucha, aber er werde alles dafür tun, so etwas künftig zu verhindern.

Aufklärung ist das A und O in der Coronakrise

"Ich glaube einfach, dass wir noch mal aufklären müssen. Wir haben jetzt eine neue Pandemie mit diesem mutierten Virus. Wir haben Infektionszahlen, die können uns die Zukunft der nächsten Monate quasi ruinieren. Und wenn wir jetzt schauen: die Intensivstationen laufen wieder voll."

»Es ist ein die größte Herausforderung und die größte Gefährdung und Gesundheitskrise nach dem Zweiten Weltkrieg.« Gesundheitsminister Manne Lucha im SWR1 Interview

"Auf dieser Basis müssen wir informieren, dass diese Gegner des freiheitlichen Staates, die dieses Thema missbrauchen, um uns den fürsorgenden Staat zu attackieren, jetzt keine Spielräume erhalten, weil der größere Schutz und die Solidarität für die Kranken und Schwachen jetzt im Vordergrund steht."