Eine partielle Sonnenfinsternis am 10.6. um die Mittagszeit - die erste seit sechs Jahren in Deutschland. Je weiter Sie im Norden von Baden-Württemberg wohnen, desto mehr verdeckt der Mond die Sonne.

Wieviel darf ich mir von der Sonnenfinsternis erwarten?

Es wird Mittags nicht dunkel werden. Die Sonne wird nur wenig bedeckt, denn der Mond schiebt sich nur ein klitzekleines Bisschen vor die Sonne - in Ulm wird der Mond gerade mal 6 Prozent der Sonne bedecken, in Mannheim knapp 10 Prozent. Je weiter man in den Norden geht, desto besser. Wären Sie in Grönland oder am Nordpol, dann würde es richtig spektakulär. Dort gibt es eine totale Sonnenfinsternis - so wie bei uns in Baden-Württemberg zuletzt am 11. August 1999.

Die Sonne soll unbedingt nur mit speziellen SOFI-Brillen direkt betrachtet werden SWR SWR -

Kann ich mit einer Sonnenfinsternis-Brille etwas beobachten?

Ja - wenn Sie noch Ihre Original-Sofi-Brille von 1999 haben, ist aber ganz wichtig: Sie muss unbeschädigt sein - keine Risse auf der Schutzfolie. Dann kann man sie benutzen und beobachten, wie sich der Mond ab halb zwölf langsam vor die Sonne schiebt. Das sieht dann so aus, als ob der obere Rand der Sonnenscheibe etwas angeknabbert ist - als hätte jemand in einen Keks gebissen. Am größten ist dieser Biss etwa um 12:30 Uhr zu erkennen - und gegen 13:20 Uhr ist alles vorbei.

Wenn Sie keine Sonnenfinsternis-Brille haben: nicht in die Sonne schauen!

Das ist nämlich extrem schädlich für die Augen, das kann die Netzhaut zerstören. Also: Sonnenbrillen, selbst gerußte Gläser, zugezwickte Augen - bitte auf keinen Fall!

Die nächste Sonnenfinsternis bei uns kommt in 60 Jahren

Genauer: am 3. September 2081. Wenn Sie aber in absehbarer Zeit eine totale Sonnenfinsternis erleben möchten, dann planen Sie schonmal einen Spanien-Urlaub ein in fünf Jahren. Am 12. August 2026 wird es in Nordspanien und auf Ibiza/Mallorca spektakulär: bei dieser totalen Sonnenfinsternis wird der Tag zur Nacht - einmalig!

Sonnebfinsternis-Livestream von 17 Planetarien deutschlandweit

Sollte das Wetter bei Ihnen nicht mitspielen, streamen die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (GDP) und die Vereinigung der Sternfreunde (VdS) das Ereignis ab 11:15 Uhr bis 13:15 Uhr mit Bildern aus 17 beteiligten Planetarien, Sternwarten und Science Centern live auf dem Youtube-Kanal der Stiftung Planetarium Berlin. Hier können Sie direkt zusehen: