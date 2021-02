Manche Songs schreiben nicht nur Geschichte, weil sie so gut sind, sondern weil sie irgendwie auch Teil der Geschichte sind. Mit „Rock Arround the Clock“ läutet Bill Haley die Rock’n’Roll Ära ein, John Lennons “Imagine” wird die Hymne der Friedensbewegung, mit „Respect“ wird Aretha Franklin die Stimme der Frauenbewegung. Aber es gibt auch die Hits, die zur Hymne werden, dabei war alles nur ein Missverständnis…

Der Grunge Sound der 90er kommt aus dem Untergrund. Desillusionierte Jugendliche – alles riecht nach Umsturz. Die Grunge Hymne schlechthin: „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Was für ein tiefgründiger Slogan, denkt sich auch Kurt Cobain. Der hat sich den Titel nämlich nicht selbst ausgedacht.

Eine befreundete Sängerin hat den Satz: „Kurt smells like Teen Spirit“ an seine Wand gesprüht.

Was er nicht weiß: Mit Teen Spirit meint sie nicht etwa den Geist der Jugend, sondern das Damendeodorant „Teen Spirit“, den Kurts Freundin in der Zeit benutzt.

Das Komma macht den Unterschied

Die gemeine Sprachbarriere führt zu einem anderen sehr bekannten popkulturellen Missverständnis. "No Woman, No Cry“ – der Welthit, der Bob Marley außerhalb von Jamaika bekannt macht und den entspannten Reggae-Sound in die Welt trägt.

Der Titel kann schnell auch so verstanden werden: „Keine Frau, kein Geheul“.

Und das von DEM Frauenheld? Erklärung: Bob Marley spricht Jamaika-Kreolisch und sagt: „Nicht, Frau, weine nicht“ – diese tückische Kommasetzung…

"Falsche Freunde"

Dass auch der Kontext heikel sein kann, bekommt die Band The Cure zu spüren. Der Titel „Killing an Arab“ von 1978 ist auf keinen Fall ein Aufruf zu rassistischer Gewalt. Eigentlich bezieht sich der Text auf Albert Camus‘ Roman „Der Fremde“. Doch der Song wird Jahre später im Golfkrieg und nach dem 11. September wieder ausgegraben, findet sozusagen “falsche Freunde”, die den Titel wörtlich verstehen wollen. Um klar zu machen, dass das auf keinen Fall die Botschaft von The Cure ist, ändert Sänger Robert Smith den Text bei Auftritten danach in „Kissing an Arab“.

Atombombe im Mittelmeer

Dass Missverstehen auch gerne mal zum Stilmittel wird, kann man bei der schaurig-schönen 80er Erinnerung „Vamos a la playa“ von Righeira erleben. Den einen Satz grölt jeder mit, aber viele wissen nicht, dass es im Text um die Explosion einer Atombombe am Mittelmeer geht.

Ein Protest-Song gegen Umweltverschmutzung und Atomkrieg.

Woran erinnern wir uns dabei oft: vielleicht an den letzten Malle-Urlaub oder die Geburtstagsparty von einem guten Freund ... Zynismus pur. Das Lied schreibt Party-Geschichte.

Dass nur ein kleines Missverständnis oder ein anderer Kontext reicht, um einen Song völlig umzudeuten, macht deutlich, dass man auch Musik mit Vorsicht genießen sollte.