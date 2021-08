per Mail teilen

Zum ersten Mal trat die Delta-Variante in Indien auf, mittlerweile hat sie sich aber auch bei uns in Deutschland ausgebreitet.Wie gut wirken die Impfstoffe eigentlich gegen die Delta-Variante?

Moderna und Johnson & Johnson haben Ergebnisse präsentiert, die zeigen, dass ihre Impfstoffe noch gut wirken. Das waren zwar beides nur sehr kleine Studien, trotzdem schon mal gute Nachrichten.

»Die zugelassenen Impfstoffe wirken noch recht gut gegen die Delta-Variante – ein bisschen schlechter als gegen die anderen Varianten – aber gut genug, vor allem gegen schwere Krankheitsverläufe.«

Laut einer vorveröffentlichten britischen Studie schützen auch Biontech und Astrazeneca sehr gut vor Delta. Biontech zu knapp 90% und Astrazeneca zu ungefähr 60%. Beide liegen damit ungefähr fünf Prozentpunkte unter der jeweiligen Wirksamkeit gegen Alpha.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, dass diejenigen die einmal AstraZeneca bekommen haben, jetzt auf jeden Fall mit Biontech oder Moderna geimpft werden sollen, also einem mRNA-Impfstoff. Aber auch diejenigen sind geschützt, die komplett mit AstraZeneca geimpft wurden, vor allem vor schweren Krankheitsverläufen.

Das Prinzip Mix&Match ist insgesamt noch ziemlich neu: Hätte man vor der Pandemie schon mehr darüber gewusst, dann wäre das wahrscheinlich von Anfang an empfohlen worden. Und ich glaube auch, dass wir das in Zukunft immer häufiger sehen werden, auch bei Impfstoffen gegen andere Krankheiten.

Delta wird hier in Deutschland zur dominanten Variante, momentan macht es laut RKI ungefähr 37% der Neuinfektionen aus. Was aber viel wichtiger ist: Werden die Infektionszahlen mit Delta insgesamt mehr? Und da ist die Antwort leider ja. Zwar steigen die Zahlen noch sehr langsam, aber früher oder später wird das auch wieder schneller gehen, wie wir das zum Beispiel in Großbritannien sehen.

Und jede Infektion kann der Anfang einer Infektionskette mit hunderten oder tausenden Infizierten sein, also man sollte im Urlaub schon wirklich vorsichtig sein. Am besten nicht in ein Variantengebiet reisen, wie Großbritannien oder Portugal.

