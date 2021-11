"Vielleicht gibt´s doch a paar Leut´, wo gnug Hirn em Kopf hen!"

Eine historische Nacht - auch für viele SWR1 Hörer*innen in Baden-Württemberg und in den USA.

»Der hat a große Gosch und nix dahintr.«

Gut schwäbisch

Man kriegt Ulli (links im Bild) raus aus Schwaben, aber Schwaben nicht raus aus Ulli. In Schwäbisch Gmünd aufgewachsen, lebt sie seit 21 Jahren in Alabama in den USA. Einer der Bundesstaaten, die an Donald Trump gingen. Ulli hat vor der Arbeit im Wahllokal ihre Stimme abgegeben.

»Vielleicht gibt´s doch noch a paar Leut´, wo gnug Hirn em Kopf hen.«

So erleben SWR1 Hörer*innen die Wahlnacht im Land

"Trump muss gewinnen , damit wir nicht zum wirtschaftlichen Zusammenbruch und zur Körperverletzung durch die Corona-Impfung kommen!" Lilli

"Ich verstehe das amerikanische Volk ganz und gar nicht. Ein knappes Rennen, kapiert das Volk nicht, was für ein schizophrener egozentrischer machtgeiler Despot dieser Gelbschopf ist?" Rolf Beer aus Königsbronn

"Für mich war es schon sehr eigenartig: Dass Trump als Kandidat, auch für 2020 aufgestellt wurde. Und jetzt: Dass nach vier Jahren Trump trotzdem so viele Trump wählen. Sehr schwaches Bild der republikanischen Partei, dass sie keinen Besseren aufgestellt haben. Bernd Masu aus Schwörstadt