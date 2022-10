So kommen Singschwäne durch den Winter

per Mail teilen

Für den Winter kommen viele Wasservögel aus dem hohen Norden und Nordwesten an den Bodensee. Auch der Singschwan gehört dazu.

Ihr Gesang ist speziell. Aber gut zu hören, egal wie schlecht die Sicht beim Fliegen ist oder wie dick der Nebel über dem See liegt:

»Das ist für sie die Art und Weise mitzuteilen, ich bin noch da, bist du auch noch da? Und es hat damit zu tun, dass sie in Familien fliegen, dass sie auch ihre Jungen bei sich behalten, denn da kann der Kontakt auch mal abreißen.«



Der Forscher verfolgt Jahr für Jahr, wie im Oktober mehr von den Schwänen mit den gelben Schnäbeln am Bodensee überwintern. So viele, dass manche jetzt ausweichen in die Donau-Auen bei Ulm.

Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Druck am Bodensee immer größer wird, die aktuell rund 800 Vögel benötigen eine Menge Futter. Für sie ist es spannend zu beobachten, wie sich ein neues Areal entwickelt.

Für ihre Winterquartiere fliegen die Vögel bis zu 2.000 Kilometer. Am Bodensee landen finnische, lettische, russische und seit kurzem auch brandenburgische Singschwäne. Ende Februar geht es zum Balzen und Brüten die ganze Strecke wieder zurück nach Hause, Richtung Nord-Ost.

Lebenslange Monogamie bei Schwänen ist eine Legende

Laut Günther Bauer ist es eine Legende, dass Schwäne ihr Leben lang nur einen Partner haben.

Bei fast keiner Vogelart ist eine echte Monogamie existent. Meist sind es nur Lebensabschnittsgefährten und oft gibt es neben dem festen Partner auch Sex mit anderen Artgenossen. Das Weibchen brütet 40 Tage, aktuell vorwiegend noch in der Ferne. Die Forscher haben aber die Hoffnung, dass sie es irgendwann auch bei uns machen.

»Es müsste jetzt mal einer ausbrechen aus der Tradition und sagen: "ich bleib aber hier. Mir gefällt es hier so gut." Dieses Ausbrechen aus Traditionen, das können wir schlecht erklären, da muss der Druck sehr hoch sein.«

Die Konkurrenz, der Höcker-Schwan, der mit dem roten Schnabel, hat sich den Bodensee schon seit Jahrzehnten als Ganzjahres-Revier ausgesucht. Aktuell schwimmen rund 4.000 seiner Art im Bodensee. Stumm, aber trotzdem sehr laut. Das ist er, weil er sehr laut fliegt und ab und an klatsch er mit den Füßen auf das Wasser. Dadurch will er Aufmerksamkeit erregen und sein Revier verteidigen. Der Singschwan ist auf dem See Gast und hat das nicht nötig. Er singt viel lieber.