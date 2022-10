So bereitet sich der Maulwurf auf den Winter vor

per Mail teilen

Sein Kopf ist mal größer, mal kleiner und sein Hirn schrumpft im Winter: so überlebt der Maulwurf die kalte Jahreszeit, in der er nur wenig Futter und somit Energie hat.

Stellen wir uns mal vor, unser Kopf wäre mal kleiner und dann wieder größer. Immer im Winter würden Kopf und Hirn zusammenschrumpfen. Klingt verrückt, ist aber genau so. Nicht bei uns, sondern beim Maulwurf! Das haben Forschende am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie am Bodensee herausgefunden.

Fleißiger Tunnelbauer

Der Maulwurf schafft im Winter noch mehr als im Sommer. Gegen die Kälte gräbt er sich mit seinen Krallen tiefer und tiefer. Seinen walzenförmigen Körper schiebt er dabei wie einen Bohrer nach vorne und nach hinten. Sieben Meter lange Tunnel können dabei pro Stunde herauskommen. Das alles kostet das kleine Tier Energie, das bedeutet, dass viel Futter gebraucht wird. Doch dies ist im Winter begrenzt.

»Es macht natürlich Sinn, wenn man kleiner wird. Man spart Energie und damit einen Nahrungsbedarf ein. Und Graben ist x-fach teurer als einfach nur laufen.«

Wer kleiner ist, braucht weniger Energie

Der Maulwurf schrumpft also, um Energie zu sparen. Tina Dechmann ist Verhaltensbiologin am Max-Planck-Institut am Bodensee. Sie hat mit ihrem Team durch das Nachmessen von Schädel und Gehirn europäischer Maulwürfe festgestellt, dass die Tiere im ersten Winter ganze elf Prozent Gehirn verlieren. Im Frühjahr wachsen vier Prozent wieder nach, jedoch im nächsten Winter sind die vier Prozent wieder weg.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass das Schrumpfen einen Einfluss auf die Gehirnkapazität des Maulwurfs hat, zum Beispiel auf das Erinnerungsvermögen. Das Forscherteam beobachtete auch Waldspitzmäuse - auch bei ihnen schrumpft im Winter das Gehirn.

Einzigartige Forschungsmöglichkeit in Freiburg

Um das alles besser zu verstehen, schickten die Biologen die Spitzmäuse auf eine Reise nach Freiburg. Dort steht ein ganz kleines MRT-Gerät, das speziell für Mäuse ist. Mit Hilfe des Gerätes ist es möglich, in das Hirn hineinzuschauen und die Veränderungen zu beobachten. Die Untersuchungen werden meist am lebenden Tier gemacht, die anschließend zurück in die Natur dürfen.

Dänische und amerikanische Forschungspartner haben eine große Vision: Sie möchten von Tieren lernen, wie sie Knochen und Gehirn nachwachsen lassen können. Dieser Vorgang könnte dabei helfen, Osteoporose oder Alzheimer zu behandeln.