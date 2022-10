So bereitet sich die Kolbenente auf den Winter vor

Ab in den Süden! Das machen wir Menschen meist im Sommer und Zugvögel immer im Herbst. Es gibt aber ein Tier, das macht es genau andersrum und kommt zu uns: die Kolbenente.

Vom Süden an den Bodensee

Gut erkennbar: das Kolbenenten-Männchen mit fuchsrotem Kopf und rotem Schnabel. Tausende von ihnen ziehen im Herbst von Portugal, Spanien oder Italien zu uns – an den Bodensee.

Wenn die Kolbenente sich streckt, spannen sich ihre Flügel fast über einen ganzen Meter. Über ein Kilo Eigengewicht muss die Kolbenente in der Luft halten und sie fliegt damit mit bis zu 60 km/h. Sie fliegt die tausende Kilometer Richtung Süddeutschland nie allein, sondern immer als Gruppe.

»Die Entscheidung, irgendwohin zu fliegen, treffen alle gemeinsam, da sie sich gleich gut orientieren können. Wer dann aber voraus fliegt und wer hinterher fliegt, das ist unklar.«

Die Forscher rätseln weiterhin, wie genau sich die Tiere finden und verständigen, beispielsweise über neue Routen oder neue Reiseziele. Den Wissenschaftlern würden Sender an den Tieren helfen, jedoch tauchen die Enten bis zu vier Meter in die Tiefe und ertragen keinen Sender auf der Haut. Versuche des Max-Planck-Instituts haben gezeigt, dass das Gefühl zu tauchen unangenehm ist, wenn Sender befestigt sind. Aus diesem Grund haben die Forscher den Versuch sofort beendet.

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten

In den Siebzigern haben sich kaum Kolbenenten an den Bodensee verirrt. Zu dieser Zeit befanden sich am See zu wenig Kläranlagen und unter Wasser so gut wie keine Armleuchteralgen, diese sind die Hauptmahlzeit der Tiere. Inzwischen ist der See ein Futterparadies, das Winter für Winter bis zu 20.000 Kolbenenten aus dem Süden anlockt.

Gefahren für die Kolbenente

Das einzige, was die winterliche Idylle stört, sind neugierige Hunde, zu tief fliegende Zeppeline, Ruderboote und Stand-Up-Paddler. Laut dem Verhaltensbiologen Günther Bauer haben die Tiere Angst, da das meist schnelle Bewegungen sind und die Enten Menschen als Gefahr wahrnehmen. Das ist nicht unbegründet: in Spanien zum Beispiel jagen Menschen die Kolbenente. Den Widrigkeiten zum Trotz, zieht es sie Ende Februar wieder zurück dahin, wo sie geboren wurden, in den Süden, wie etwa nach Spanien.

Es bilden sich viele Paare und Mütter legen ihre Eier ab. Erstaunlicherweise auch einige davon in fremde Nester anderer Entenrassen. Es handelt sich dabei um Risikostreuung - die Hauptsache ist, dass ein Kind überlebt. Aus diesem Grund kann es im Frühsommer dazu kommen, dass so hinter mancher Stockente ein kleines Kolbenentenküken schwimmt.