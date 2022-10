Was machen Fische in Flüssen und Seen im Winter?

Im Herbst machen wir Haus und Garten winterfest und holen die Winterjacken aus dem Keller. Aber wie bereiten sich eigentlich Fische in Flüssen und Seen auf den Winter vor?

Vergraben um Energie zu sparen

Im Herbst, wenn es selbst an den Seen ganz ruhig wird, ist es auch für Fische Zeit, es mal langsamer angehen zu lassen. Zander, Hecht und Barsch am Schluchsee fahren ihren Kreislauf massiv runter. Statt wie im Sommer 130 mal pro Minute schlägt das Herz des Karpfens in den Wintermonaten nur noch sechsmal pro Minute. Die Fische versammeln sich überwiegend in Bodennähe, am liebsten an Stellen mit wenig Strömung, um Energie zu sparen. Dadurch kommen sie mit ihrer im Sommer angefressen Speckschicht gut über den Winter.

Die vor allem bei Anglern bekannte Schleie fällt sogar in einen richtigen Winterschlaf. Aal und Wels graben sich in den Seeboden ein, nur die Köpfe schauen raus. Am Grund eines Sees wird das Wasser nie kälter als vier Grad, aus diesem Grund laufen sie keine Gefahr festzufrieren. Zur Bedrohung kann jedoch ein Sauerstoffmangel werden, da es vorkommen kann, dass ein See in einem harten Winter wochenlang zufriert.

Rückzug an tiefe Stellen

In fließenden Gewässern, wie Bächen und Flüssen, funktioniert das Ganze sehr ähnlich, allerdings müssen die Gewässer mindestens einen Meter tief sein, ansonsten kühlt das Wasser zu stark ab. Flussfische, wie Forellen, Barsche und Zander, ziehen sich ebenso wie ihre Artgenossen in den Seen, an die tieferen Stellen zurück. Die Tiere versuchen Energie zu sparen, wo immer es geht. Sie leben von ihren Fettreserven und warten darauf, dass der Frühling zurückkehrt.