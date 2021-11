Experte rät: So behalten Familien ihre Kosten im Blick

Heizen, Tanken, Lebensmittel. Vieles in Deutschland ist teurer geworden. Immer mehr Menschen müssen jetzt sparen, auch, weil sie etwas zurücklegen möchten für teurere Anschaffungen. So geht es auch Familie Seidel aus Pappelau bei Blaubeuren.

Tanja und Rudolf Seidel haben ihren Laptop auf den großen Küchentisch gestellt, sie holen sich Rat bei Hermann-Josef Tenhagen von "Finanztipp" - im Videomeeting.

»Wir geben viel zu viel Geld aus…wir wissen nicht, wo es hingeht. Im Prinzip sollten wir an allen Ecken und Enden sparen und wissen aber nicht, wo.«

Seidels haben in Pappelau bei Blaubeuren ein Haus gekauft, das sie in den nächsten Jahren dringend sanieren müssen. Obwohl Rudolf gut verdient und auch Tanja seit Kurzem wieder in Teilzeit arbeitet, bleibt der Familie mit drei Kindern am Monatsende wenig übrig.

»Schreibt Ihr auf, wofür Ihr Euer Geld nutzt…oder benutzt ihr womöglich sogar eine App?«

Bisher tun die Seidels das noch nicht. Dann hilft es nur, alles aufzuschreiben: einfach, um eine Idee davon zu bekommen, wo dieses Geld bleibt.

Ein Haushaltsbuch führen?

Tanja und Rudolf schauen nicht gerade begeistert. Das fällt auch Tennhagen auf und er gibt ihnen zwei Tipps:

Sich Abends hinsetzen und etwas "Nettes" gönnen - zum Beispiel ein Glas Wein - und dann dabei das Haushaltsbuch führen.

Alle Verträge - Strom, Handy, Versicherungen - checken und schauen, ob es günstigere Angebote gibt.

Tanja und Rudolf wollen diese Tipps jetzt so schnell wie möglich umsetzen. Ihr Fazit nach dem Videotalk:

»Ich muss ehrlich sagen: ich habe keinen Überblick über unsere Verträge. Wir sind uns sehr bewusst über die größeren Ausgaben. Aber die vielen kleinen Ausgaben sind das, was in der Summe das Konto doch zu weit nach unten zieht.«

