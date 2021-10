So begleiten Sie Ihren Hund durch die Pubertät

Ihr Hund hört nicht, frisst schlecht, ist aggressiv oder total ängstlich? Das können Anzeichen sein, dass Ihr Hund pubertiert. Hier erfahren Sie, was Sie tun können.

Auch Hunde haben eine Pubertät und die kann für alle Beteiligten sehr anstrengend sein. Sophie Strodtbeck ist Tierärztin, Dozentin, Autorin und Fotografin. In ihrem Buch "Wenn der Welpe zum halbstarken Hund wird - Gelassen durch die Hunde-Pubertät" gibt sie Tipps, wie Hundebesitzer ihr Tier gut durch diese Zeit begleiten können. Schuld an allem war ihr Beagle Herr Meyer. Was sie durch ihn gelernt hat, erzählt sie in dieser Folge "Sitz, Platz, Aus - Der SWR1 Hunderatgeber".