Sie dürfen in ihrem Rhythmus einfach wachsen. Ich vergleich' das auch immer mit unseren Kindern, dass unsere Kinder auch ganz in Ruhe wachsen dürfen und wir nicht an ihnen ziehen und ihnen noch Düngemittel geben, damit sie größer werden. Das ist auch bei den Blumen so: in ihrem Rhythmus, in ihrem Tempo, so wie es halt saisonal wächst.