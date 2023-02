per Mail teilen

Es gibt so viele Klischees über das Handwerk. Dass es goldenen Boden hat, dass Handwerker nur mit der Hand arbeiten, zum Beispiel. Und dabei fehlt in vielen Handwerken der Nachwuchs. Unser Reporter Stefan Schlegel wollte daher eine ganz wichtige Frage mit den Menschen auf der Straße klären... Leidenschaftlich arbeiten ist sexy - das sollte für jeden Beruf gelten, nicht nur fürs Handwerk, oder vielleicht doch gerade hier? Was macht Euch leidenschaftlich für Euren Beruf? Warum macht Arbeiten nicht nur Mühe, sondern auch Freude?