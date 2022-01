Wie halten Sie es mit dem "Du" oder dem "Sie" am Arbeitsplatz? Die Frau, die uns in Sachen Duzen am Arbeitsplatz gut beraten kann, ist die Business-Beraterin Carolin Lüdemann aus Flein, im Kreis Heilbronn. In SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg haben wir mit ihr gesprochen.