Die mittlerweile 5 Staffeln reiche Serie "Feuer & Flamme" in der ARD Mediathek zeigt den Alltag der Feuerwehren Bochum und Gelsenkirchen – und ist richtig gut, meint SWR1 Moderator Max Oehl.

Die Telefonnummer der Feuerwehr kennen wir alle: ruft man die 112 an, kommen die Männer und Frauen und helfen bei Feuer, Unfällen, Überschwemmungen, oder wenn die Katze mal wieder zu motiviert auf den 12 Meter hohen Baum vorm Haus geklettert ist.

Der Feuerwehr bei der Arbeit zuschauen

Mir hat besonders gefallen, dass ich mich nicht groß konzentrieren muss dabei. Ich musste mir nicht merken, welcher Charakter jetzt woher kommt, wer mit wem was hatte, was war vor zwei Folgen noch mal los, nein – man schaut einfach "nur" der Arbeit der Feuerwehr zu.

Kindheitstraum: Feuerwehrmann

Und Feuerwehr! Ist ja eh der Traum eines jeden Kindes und ich gebe zu, diese Faszination hat sofort wieder begonnen, als ich die ersten Folgen gestreamt hatte. Klar geht’s da buchstäblich heiß her: da brennt mal eine Sauna oder ein Imbiss, da explodiert ein riesiges Reifenlager, oder es gibt einen Verkehrsunfall, oder ein Baby wird aus dem Auto, in dem es aus Versehen eingeschlossen wurde, befreit.

Dazu der Alltag in einer Feuerwache: wir wird das organisiert? Alles Einblicke, die ich so bisher nicht hatte.

Sympathisch und nützliches Wissen der Feuerwehr

Das alles zusammen mit dem wunderbaren Ruhrpott Dialekt und dem rohen, aber sehr herzlichen Humor hart arbeitender Menschen. Außerdem lernt man viel: Kaminbrände sind sehr gefährlich, dort wo auf Landkarten Hydranten eingezeichnet sind, sind nicht immer welche und Falschparker können Leben gefährden.

"Feuer & Flamme" ist ein spannender Ausflug in eine echte Lebenswelt. Eine, die auch uns mal retten kann, sollten wir in Not geraten oder in einem brennenden Haus feststecken. Gibt’s in der ARD Mediathek für umsonst.