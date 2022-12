per Mail teilen

Es geht um Betrug. Einen Milliardenbetrug! Die vierteilige Serie "Die Kryptoqueen" in der ARD Mediathek erzählt die wahre Betrugsgeschichte von Ruja Ignatova.

Ich zahle gerne mit Bargeld. Meinetwegen auch mit Karte oder Sofortüberweisung. Wenn ich aber das Wort Kryptowährung höre oder lese, dann bin ich normalerweise raus. Da kenne ich mich gar nicht aus. So geht es bestimmt nicht nur mir, wenn es um Bitcoin & Co. geht.

Und genau das ist wohl das Problem bei Kryptowährungen, also auch am Fall Ruja Ignatova, der mich zugleich fasziniert und schockiert hat.

Ruja Ignatova - die meistgesuchte Frau der Welt

Als Kind ist Ruja Ignatova mit ihrem Bruder aus Bulgarien in den Schwarzwald gekommen, ist dort zur Schule gegangen, hat in Konstanz studiert und promoviert. Mit einer Fake-Kryptowährung namens OneCoin hat sie Milliarden erbeutet. 2017 verschwindet sie spurlos und steht inzwischen als meistgesuchte Frau der Welt auf der Fahndungsliste des FBI.

Ein Milliardenbetrug, der nicht nur den Villinger Regisseur Johan von Mirbach beschäftigt, sondern zum Beispiel auch den Schramberger Reporter Martin Himmelheber, den die Geschichte über das Betrügerpaar nicht mehr losgelassen hat.

Ein Krimi über Gier und Moral

Trotz "Krypto" im Titel habe ich die vierteilige Dokuserie über den Milliardenbetrug der Ruja Ignatova in der ARD Mediathek in einem Rutsch durchgeguckt. Denn: Um die Geschichte zu verstehen, müssen wir uns nicht mit Kryptowährungen auskennen – das Ganze ist ein leider wahrer Krimi über Gier und Moral, dessen Spur auch in unsere direkte Nachbarschaft führt und auch diejenigen zu Wort kommen lässt, deren Existenzen zerstört wurden, für Glamour und Luxus.

Schmerzhaft und sehenswert, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, in der Konsum häufig im Vordergrund steht. Für mich einmal mehr die Bestätigung, beim Wort "Krypto" eher vorsichtig zu sein, solange ich davon wirklich so gut wie keine Ahnung habe.