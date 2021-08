Kim, Kai, Andreas, Florian und Gunnar lernen sich an der Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg kennen und gründen 1994 die Schülerband "Seven Up". Ihr Musiklehrer Dietmar Wagner betreut die Jungs damals. Ein paar Jahre später (1998) erscheint ihr Debütalbum, das so heißt wie die Band später: "Echt".