per Mail teilen

Zum Kuscheln und knutschen, zum trösten und sammeln - ein Teddy, das ist Seelenbalsam und ein Freund fürs Leben. Er hört zu, hütet jedes Geheimnis und ist und bleibt unser engster Begleiter.

Und wer mit einem nicht genug hat: In Esslingen gibt es einen kleinen Laden mit mehr als 1000 kuscheligen Stofftieren, vom Wolf in Lebensgröße bis zum klassischen Teddy-Bär mit langer Schnauze und Kulleraugen.

SWR Birgit Wächter

Ein Paradies für Teddyfans - kleine wie große! Sein Besitzer, eigentlich heißt er Bruno Weber, hat aus Liebe zu seinen Bären auch den Namen geändert: Bruno Bär sammelt und handelt seit 25 Jahren schon mit seinen Tieren und das weltweit.

Vom Schwarzwaldmädel - seine eigene Kreation - bis zum edlen venezianischen Bär in edlem roten Satin, vom Winzling bis zum Elefanten, vom Äffchen bis zum Stinktier... in seinem kleinen Laden hat er schon so manchen Besucher sehr glücklich gemacht.

Auch SWR1 Kollegin Birgit Wächter hatte ihre wahre Freude...