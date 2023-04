per Mail teilen

Granteln, schimpfen, fluchen - passt vielleicht auch zum April, der macht, was er will. Wobei die Sache mit dem Aprilscherz ja eher funktioniert, wenn er auf der netten Seite bleibt, scherzhaft eben, vielleicht sogar liebevoll, im Sinne von: was sich liebt, das neckt sich. Unser Experte für emotionale Hoch- und Tiefflüge, scheut aber natürlich auch die Abgründe nicht, wenn er mit der Weisheit der Straße spricht. Von daher geht`s jetzt mal ganz direkt zur Sache...