Mario Adorf - Eifel, Mafia und Kir Royal

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Wer das sagt, ist eigentlich ziemlich schlau. Er weiß um seine Unwissenheit und erhält anhand dieser Tatsache fundiertes Wissen über sich. Seit der Antike gibt es diesen Spruch. Im übertragenen Sinne gilt der auch für Mario Adorf. „Ich werde oft gefragt, ob ich weise bin – ich weiß gar nicht, was das ist“, sagte er in einem Interview.

Mario Adorf ist eigentlich ein Eifeler Jong. Zwar kommt er in Zürich zur Welt, aufgewachsen ist er aber in Mayen, mitten in der Eifel. Alice Adorf, Marios Mutter, stammt aus der Region und zieht Mario dort alleine groß. Sein Vater, ein italienischer Arzt, war bereits verheiratet.

Heimat und Schauspielkarriere Mit der Eifel und Rheinland-Pfalz ist Adorf auch heute eng verbunden: Für Engagements kehrt er oft nach Mayen zurück und ist Ehrenbürger der Stadt. Die Stadt Worms verleiht den Mario-Adorf-Preis mit dem Künstler geehrt werden, die sich bei den dortigen Nibelungenfestspielen besonders hervorgehoben haben. Die eigene Bühnenkarriere startet Adorf in seiner Geburtsstadt Zürich. Eigentlich will er hier sein Studium fortsetzen, das er in Mainz begonnen hatte. (Kriminologie und Theaterwissenschaften). Auf dieser Basis beginnt Adorf am Schauspielhaus Zürich unter anderem als Statist, das Studium schmeißt er hin. Später lässt sich Adorf in München zum Schauspieler ausbilden und erhält ab Mitte der 50er Jahre dort erste Engagements.

Anfang der 60er Jahre stößt Mario Adorf zum Film. Hier zieht er gleich den gesamten Hass der Kinogemeinde auf sich: Als Schurke Santer erschießt er in „Winnetou 1“ Nscho-tschi, die Schwester des künftigen Apachen Häuptlings.

Mit Beginn der 70er Jahre stellt sich Adorf breiter im Schauspiel auf. Neue Strömungen interessieren ihn, jetzt sind es die Regisseure des jungen deutschen Films, die ihn besetzen: Rainer Werner Fassbinder oder Volker Schlöndorff. Als letzterer 1980 den Oscar für die Gras-Verfilmung „Die Blechtrommel“ erhält, ist Adorf auch involviert: Er spielt in dem Film die Rolle des Alfred Matzerath.

Bösewicht, Patriarch und rüpelhafter Fabrik-Boss

In den 80ern und 90ern spielt Adorf alles. Und alles in Perfektion: In dem Drama „Via Mala“ zeigt er sich als widerlich-prügelnder Familientyrann Jonas Lauretz, der selbst vor dem Missbrauch der eigenen Tochter nicht zurückschreckt. Kurze Zeit später stellt er in „Momo“ den herrlich polternden und liebenswerten Maurer Nicola dar. Daneben überzeugt Adorf in der Rolle als unanfechtbarer Patriarch.

»Isch scheiß´ disch sowas von zu mit meinem Geld, dass Du keine ruhige Minute mehr hast!«

In Dieter Wedels „Der große Bellheim“ greift Adorf wieder seine jugendliche Mafia-Beobachtung auf: Er verleiht dem Familienoberhaupt Peter Bellheim gesellschaftliche Finesse, aber zeitweilig auch die unterschwellige Gefährlichkeit eines lauernden Raubtieres.

Auch in den letzten Jahren hat Adorf weitere Filme gedreht. Hinzugekommen sind Bücher, Bühnenprogramme, Hörspiele und Hörbücher. Auch durch Zitate macht Adorf auf sich aufmerksam.

»Die Ehe beginnt nach dem ersten Seitensprung.«

Als er diese Satz in den Blätterwald streut, macht ihm das nicht nur Freunde. Persönlich steht er drüber: Er ist zum zweiten Mal verheiratet, und hat eine Tochter aus erster Ehe. Im letzten Jahr verkündete er seinen endgültigen Abschied von der Bühne. Damals ist er mit dem Programm „Zugabe!“ unterwegs gewesen und vielleicht ist das auch der Wegweiser für die Zukunft. Denn das er nach mehr als 120 Filmen einfach so die Füße in den Sand seiner südfranzösischen Wahlheimat St. Tropez steckt, das ist kaum vorstellbar. Auch mit 90 nicht.

Mario Adorf zu Gast in SWR1 Leute (2015)