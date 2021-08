In Bad Wörishofen gibt es auf über 2.000 qm faszinierende Saunaattraktionen. Das Blockhaus am See bietet Platz für bis zu 150 Gäste und zählt damit zu den größten Saunas weltweit. Lieben Sie lieber den maurischen oder römischen Baustil? Dann gibt es für Sie einen Augenschmaus besonderer Art in der „Alhambra“, oder der „Römer-Sauna". Abkühlung finden Sie nach dem Schwitzen in den tosenden Wasserfällen der Felsendusche.