Roulade vom Schwarzwälder Freiland-Hähnchen mit Zwiebelconfit und Petersilienwurzelpüree

Portionen: 6 Zubereitungszeit: 1 Stunde Schwierigkeitsgrad: schwer

Zutaten:

6 Stück Freiland-Hähnchenbrust (plattiert, ohne Haut)

150 gr Spinat (angezogen)

100 gr Steinchampignons (kleine Würfel angebraten)

300 gr Freilandhähnchenbrust für Farce (kleine Würfel)

400 ml Sahne

Salz/Pfeffer

Für das Zwiebelkonfit:



4-6 rote Zwiebeln (kleine Würfel)

200 ml Traubensaft

100 ml Rotwein (trocken)

100 gr Butter

1 Zweig Thymian

Salz/Pfeffer/Zucker

Für das Petersilienwurzelpüree:



400 gr Petersilienwurzel (geschält und gewürfelt)

200 ml Gemüsefond

50 gr Butter

100 ml Sahne

Salz/Pfeffer/Zucker

Für die Geflügelfarce Sahne und Geflügelwürfel in einem Mixer fein pürieren (alles sehr kalt) und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann durch ein feines Sieb streichen. Spinat und Steinchampignons dazu geben und auf die plattierte Hähnchenbrust geben. Zusammenrollen und erst in Klarsicht und dann in Alufolie einwickeln (wie eine Art Bonbon). Wasser in einen Topf geben und auf 60°C erhitzen. Die Roulade 25 Minuten pochieren.

Zwiebelconfit

Zwiebelwürfel in Butter glasig anschwitzen. Zucker beigeben und leicht karamellisieren lassen. Rotwein, Traubensaft und Thymian dazu geben und einkochen lassen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen und kalte Butter unterrühren.

Petersilienwurzelpüree

Petersilienwurzel in Butter anschwitzen und mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen. Gemüsefond dazugeben und das Gemüse weich garen. Die Sahne beigeben und nochmals 5 Minuten köcheln lassen. Die Masse fein pürieren und durch ein Sieb streichen.

