Rote Paprika gefüllt mit Couscous und Chili-Tofu an Cashew-Creme

per Mail teilen

Ein scharfer Start in die SWR1 Hitparade

Portionen: 2 Schwierigkeitsgrad: mittel

Zutaten für die Paprika:

• 2 große rote Paprika

• 2 EL Öl

• etwas Salz

• 100 g Couscous

• 330 ml Gemüsebrühe

• 1 daumengroßes Stück Ingwer

• 1 rote Chilischote *

• 3 EL Olivenöl zum Braten

• 200 g Tofu

• 1/4 TL Kurkuma

• 1/2 TL Paprikapulver (scharf)

• Salz und Pfeffer zum Abschmecken

* Tipp: Je nach Schärfegrad auch weniger! Am besten Chili anschneiden, mit Finger antippen und auf Zunge die Schärfe testen.

Zutaten für den Cashewschaum:

• 50 g Cashew-Mus, ungesüßt **

• ca. 1 TL geriebene Schale einer Biozitrone

• 1 EL Zitronensaft

• 150 ml Wasser

• einige Safranfäden

• Salz zum Abschmecken

**Tipp: Das übrige Cashew-Mus schmeckt sehr lecker als Brotaufstrich. Weil es keinen Zucker enthält eine leckere Alternative zu gesüßten Aufstrichen!

Den Backofen auf 250 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Die Paprikaschoten rundum mit Öl bestreichen, mit Salz bestreuen und mit dem Deckel nach unten in eine Auflaufform oder auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und in den Ofen schieben. Die Paprika 15 - 20 Min. bräunen lassen.

In der Zwischenzeit Brühe und Öl in einen Topf geben, zum Kochen bringen und den Couscous einrieseln lassen. Den Herd zurückdrehen, noch ca. 3 Minuten unter Rühren köcheln lassen, dann beiseite stellen und den Couscous quellen lassen.

Den Ingwer schälen und sehr klein würfeln. Die Chilischote waschen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in feine Ringe schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, Chili und Ingwer kurz anbraten, anschließend Kurkuma und Paprikapulver hinzugeben. Den Tofu in kleine Würfelchen schneiden und ebenfalls hinzugeben, kurz anbraten.

Den Herd ausschalten, Couscous hinzugeben, unterheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Von den leicht abgekühlten Paprika vorsichtig mit einem scharfen Messer den Deckel abschneiden und das Kerngehäuse herausheben, wenn nötig vorsichtig die Zwischenhäute entfernen. Die Paprika für ein paar Minuten umgedreht auf ein Küchentuch legen, sodass die Flüssigkeit herausläuft.

Das Cashew-Mus, Wasser, Zitronensaft und –schale mit einem Schneebesen verquirlen, in einem kleinen Topf kurz unter Rühren aufkochen bis eine leicht sämige Soße entsteht. Einige Safranfäden hinzugeben (je nach Geschmack) und mit Salz abschmecken. Kurz mit dem Pürierstab aufschäumen.

Die Paprika wieder umdrehen, auf einem Teller anrichten, die Couscous-Tofu-Chilimischung einfüllen und mit dem Safranschaum anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte