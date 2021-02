Raketen aus dem All - das ist die aktuelle Fracht, die Adrian Ludwig aus Basel mit der MS Aargau über den Rhein schippert. Die ist zufällig auch noch in den SWR1 Farben gestrichen. Er selbst ist treuer SWR1-Hörer - passt also wunderbar!

Er ist oft unterwegs, wenn andere schlafen: Adrian Ludwig aus Basel ist seit fast einem halben Jahrhundert Schiffsführer auf dem Rhein. Sein Schiff, das ist die MS Aargau: Mehr als 100 Meter lang, rund 11 Meter breit und - per Zufall - in den SWR1 Farben gestrichen. MS Aargau transportiert die Spitzen einer Weltraum-Rakete Groß, schwer und sperrig darfs sein: Die Aargau ist ein schwimmender Schwertransporter. Die Fracht in dieser Woche: Getreide - und Raketenspitzen einer Ariane 5 Rakete. Die werden nach ihrem Einsatz in der Schweiz überholt. Dann geht’s wieder rauf ins All. MS Aargau wurde während politischer Unruhen gebaut Besonders ist auch das Schiff, das Adrian steuert. Anfang der 80er Jahre wurde die heutige Aargau in der Danziger Werft auf Kiel gelegt. Rund um die dortigen Streiks kam der politische Umschwung Polens in Gang. Laut Adrian hat Streikführer Lech Walesa an dem Schiff mitgebaut. Später bekam Walesa den Friedensnobelpreis, und wurde Staatspräsident Polens. Früher ist alles besser: Adrian genießt die Morgenstunden Von all dem ist Adrian weit entfernt, wenn er die MS Aargau über den Rhein steuert. Besonders schön findet er die Momente, wenn es von der Nacht in den Morgen geht: »Man sitzt im Steuerhaus und sieht, wie langsam das Leben auf dem Wasser und an Land erwacht!« Rhein-Schiffer Adrian Ludwig aus Basel