Dieser Mann war für viele Menschen die Stimme der Wissenschaft in diesem Jahr: Christian Drosten. Der Leiter der Virologie in der Berliner Charité hat vielen Menschen in diesem Jahr Orientierung gegeben. Für Silvester hat SWR1 Baden-Württemberg gemeinsam mit der Stuttgarter Bar Jigger&Spoon den Drosten-Daiquiri entwickelt.

Sendung am Do , 31.12.2020 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Baden-Württemberg