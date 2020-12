per Mail teilen

SWR1 Baden-Württemberg lädt Sie ein zur SWR1-Silvesterparty! Dazu gibt es den SWR1-Cocktail, den wir gemeinsam mit der Stuttgarter Bar Jigger&Spoon entwickelt haben. Klar, dass die Farbe des Drinks genauso gelb ist wie das Logo von SWR1 Baden-Württemberg.

Zutaten:

1 Knolle frischer Kurkuma

4 cl Rum

2,5 cl frischer Zitronensaft

6,5 cl Maracuja-Nektar

Frischen Kurkuma in Scheiben schneiden und Rum einfärben. Anschließend Abseihen und mit den restlichen Zutaten in einen Shaker auf Eis geben. Kräftig schütteln. In eine große Cocktailschale geben und mit einer gefriergetrockneten Blüte garnieren.