Resilienz stärken: So werden wir widerstandsfähiger

Was hilft uns durch Krisen zu gehen? Warum ist der eine widerstandfähiger als die andere? Eine Resilienzforscherin des Leibniz-Institut in Mainz verrät, wie wir unsere Resilienz fördern und Stress- und Krisenmanagement trainieren können.

Was ist eigentlich Resilienz?

Manche Menschen scheinen so etwas wie ein unsichtbares Schutzschild mit sich zu tragen – eine Art seelische Widerstandsfähigkeit: Schicksalsschläge werfen sie nicht um, Stress perlt an ihnen ab. Resilienz bezeichnete ursprünglich die Fähigkeit, Extremsituationen durchzustehen, ohne Schaden an der Seele zu nehmen. Ein Prozess, in dem Menschen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassung ihres Verhaltens reagieren.

SWR Leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft beim Leibniz-Institut: Psychotherapeutin Dr. Isabella Helmreich

Die Psychotherapeutin Dr. Isabella Helmreich leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut in Mainz. Sie verrät SWR1 Redakteurin Stefanie Meinecke, wie viel Geheimnis sich noch um das Thema "Resilienz und innere Widerstandkraft" rankt und wie wir uns stärken können.

