Rente, Wohnungsmarkt oder Digitalisierung Schreiben Sie uns hier Ihr Anliegen

"Die meisten Menschen sorgen sich doch nicht, ob ihr Dorf islamisiert wird, sondern ob sie die Miete bezahlen können oder ob die Rente reicht. Politik ist dafür da, das Leben der Menschen besser zu machen und nicht um Machtkämpfe auszutragen", so der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner im SWR1-Interview.

Hat er Recht? Wir fragen Sie: Was sind Ihre Probleme?! Schreiben Sie uns, wo Sie der Schuh drückt. Reicht meine Rente eines Tages noch zum Leben? Kann ich mir in Zukunft meine Wohnung in der Stadt noch leisten? Oder: Hat unser Ortsverein eine Zukunft, wenn die Jüngeren wegziehen?