Mit dem Hund im Meer schwimmen oder Bergtouren machen – in der Realität ist das oft komplizierter, als wir denken. Tipps fürs Reisen mit Hund und welche Hunde-Vorschriften in welchen Urlaubsländern gelten, gibt es in dieser Folge Sitz Platz Aus.

Reisen mit Hund: Vorschriften

In der EU braucht der Hund zum Beispiel einen EU-Heimtierausweis und einen gültigen Impfschutz. Dazu gibt es in vielen Ländern noch Sonderregeln: In den Niederlanden gilt eine allgemeine Leinenpflicht, auch wenn sich in der Praxis kaum einer dran hält. In Österreich und Italien braucht der Hund einen Maulkorb für die Fahrt mit dem Zug oder der Bergbahn, in Frankreich dürfen bestimmte Rassen überhaupt nicht einreisen. In Schweden muss die Einreise eines Hundes vorher beim Zoll angemeldet werden und in Spanien braucht es eine Transportbox im Auto. Also vor der Reise auf jeden Fall klären welche Regeln für das Urlaubsziel gelten und eine Reiseapotheke für den Hund ist auch zu empfehlen. Was da reinkommt, verrät SWR1 Hundeexpertin Annett Lorisz.

Urlaubsort finden mit Hund

Wie man als Hundemensch eine geeignete Unterkunft im Urlaubsland findet, weiß der Reisefachmann Holger Tiggelkamp. Er berät auch Hoteliers und Vermieter im Umgang mit vierbeinigen Gästen.

"Travelling with dogs"

Wer auf der Suche nach wirklich hundekompatiblen Unterkünften im deutschsprachigen Raum ist, der wird beim Onlinereiseführer "Travelling with dogs" der Journalistin Sophie Lübbert fündig. Sie hat den deutschsprachigen Raum mit ihrem Jack Russel Terrier Sam bereist und viele Hotels auf ihre Hundekompatibilität getestet, aber nur die wirklich hundefreundlichen Hotels haben es in ihren Online-Reiseführer geschafft.