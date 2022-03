Krieg in der Ukraine: Die Journalistin Rebecca Barth will eigentlich von der Front berichten, als sie vor Ort, wie so viele, von Putins Invasion in die Ukraine überrascht wird.

Eineinhalb Wochen konnte Rebecca Barth noch den russischen Angriff für deutsche Medien begleiten, dann musste auch sie das Land mit Hunderttausenden Geflüchteten verlassen. Jetzt berichtet Sie aus Warschau über den Krieg in Europa und erlebt Szenen zwischen ungewöhnlicher Gelassenheit und Verzweiflung auf der Suche nach Schutz und Sicherheit. Rebecca Barth bei Twitter Wie es ist, Bombeneinschläge aus nächster Nähe zu erleben Im Gespräch bei Erzähl mir was Neues berichtet Rebecca Barth wie es ist, Bombeneinschläge aus nächster Nähe zu erleben, warum Spekulationen über den weiteren Kriegsverlauf problematisch sind und wie die Angst vor Putin im Westen lange ignoriert wurde. Hinweis: Das Gespräch mit Rebecca Barth wurde am 16. März 2022 aufgezeichnet. In dieser Folge: 00:00 – 7:10: So hat Rebecca den Kriegsbeginn in der Ukraine erlebt.

07:11 – 16:23: So ist es zur russischen Invasion in der Ukraine gekommen

16:24 – 25:36: Der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung

25:37 – 36:07: Darum findet Rebecca die Aufrüstung der Bundeswehr sinnvoll