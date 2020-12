Die gegebene Antwort ist

Heilbronn darf sich seit 2020 offiziell Universitätsstadt nennen. In Zukunft sollen hier in der frisch gebackenen Uni-Stadt an die 10 000 Nachwuchs-Akademiker studieren: an der Hochschule Heilbronn, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Technischen Universität München, die auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung einen Standort eingerichtet hat und der German Graduate School of Management and Law.