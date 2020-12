2. Frage

Am Stuttgarter Flughafen wurde jetzt im Dezember das weltweit erste klimafreundliche Wasserstoff-Brennstoffzellen-Flugzeug vorgestellt. Der Viersitzer hat nun auch die Testflugerlaubnis erhalten. Entwickelt wurde "HY4" vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart und an einer Uni in Baden-Württemberg? An welcher?