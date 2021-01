Wie ist Steve Jobs in den Tag gestartet?

Der verstorbene Gründer der Firma Apple gab als Morgenritual an, in den Spiegel zu schauen und sich zu fragen, ob er das, was er heute vor hat, auch machen wollte, wenn es sein letzter Tag im Leben wäre. Wenn die Antwort zu viele Tage nacheinander "Nein" lautete, wusste er, dass er etwas ändern muss.