Der Mops oder auch die Französische Bulldogge – auf den ersten Blick sehr süß. Auf den zweiten Blick zeigt sich: Diese Züchtungen haben teilweise heftige, gesundheitliche Probleme. Deshalb werden diese Rassen auch beim Thema Qualzuchten immer wieder genannt. Aber was ist Qualzucht genau? Welche Rassen betrifft das, was bedeutet das für den Hund und was sagt der Gesetzgeber dazu?