Sie ist rund 20 Jahre älter als ihr Partner: Schauspielerin Simone Thomalla und der Handballer Silvio Heinevetter sind seit 2009 ein Paar. Sie lebten bis dato in Berlin. Doch das wird sich ändern. Der Sportler wechselt von den "Füchsen Berlin" zum Verein "MT Melsungen" in Hessen. In einem deutlichen Instagram-Post hat sie zuletzt deutlich gemacht, dass die (neue) Distanz überhaupt kein Problem ist.