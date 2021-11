Corona in BW: Darum war es ein Fehler, die Impfzentren abzubauen

Warum gibt es aktuell so viele Impfdurchbrüche? Warum liegen auch vollständig Geimpfte auf den Intensivstationen im Land? Und wie sinnvoll ist die Booster Impfung? Das sind die aktuell drängenden Fragen, denn: Wir befinden uns mitten in der vierten Welle der Pandemie. Antworten auf diese und noch weitere wichtige Fragen gibt Prof. Philipp Henneke, Infektiologe und Immunologe von der Universitätsklinik in Freiburg im Breisgau. mehr...