Kristallklares Wasser in den Kanälen von Venedig ist das Resultat des heruntergefahrenen öffentlichen Lebens in Italien. Durch das geringe Verkehrsaufkommen in den Kanälen blieben die Sedimente auf dem Boden, was zu beinahe durchsichtigem Wasser geführt hat.

dpa Bildfunk picture alliance / Bildagentur-online/AGF-Masci | Bildagentur-online/AGF-Masci