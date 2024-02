Was macht Expeditionsleiter Markus Rex jeden Morgen um 5.15 Uhr so richtig wach? Wie erkennen die 150 Wissenschaftler ihre Ausrüstung und warum wird an Bord der Polarstern gerade JEDEN Samstag die Uhr umgestellt? Ein Überblick über die Arbeit und das Leben an Bord an Tag 53