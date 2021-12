per Mail teilen

Begegnungen mit Musikern wie Taylor Swift oder Whitney Houston. Was steckt hinter einem Song und was passiert hinter den Kulissen der Musikszene?

Stereotypen - Helden der Musik erzählen uns ihre Geschichte(n)

Die beiden Musikjournalisten und Hosts rekapitulieren gemeinsam ihre Begegnungen mit Musikern und lassen diese Ihre eigene Geschichte erzählen.



Song Exploder (auf englisch!)

Was steckt hinter einem Song, seiner treibenden Melodie, dem Moment, an dem alle mitsingen? Selten kommt man einem Song so nah wie hier!



Das entspannte Gespräch zwischen Kollegen!

Gastgeber Jan Müller entlockt schillernden Figuren wie Götz Alsmann, Yello oder Sebastian Krumbiegel Details und Gedanken, die sie in normalen Interviews wohl kaum äußern würden.