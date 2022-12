per Mail teilen

Das Leben schreibt die absurdesten Geschichten, auch bei Mord. Der True Crime Podcast Weird Crimes erzählt skurrile, aber wahre Verbrechen. Achtung Suchtgefahr.

Ein Serienmörder, der seine Mordwaffen bei Amazon bestellt – und in Rezensionen bewertet. Oder ein Mann in New York, dessen falsche Freunde mehrfach erfolglos versuchen ihn umzubringen.

Die beiden Podcast-Macherinnen Visa Vie aka Charlotte Mellahn und Comedienne Ines Anioli besprechen absurde und skurrile Kriminalfälle – aber alle sind wahr. Visa Vie recherchiert und erzählt die Fälle Co-Moderatorin Ines. Sie hört den ganzen Wahnsinn also genau wie ich während der Folge immer zum ersten Mal.

True Crime mit ynischem Galgenhumor

Ganz ehrlich: Die wahren Geschichten erträgt man manchmal nur mit zynischem Galgenhumor. Den steuert Ines bei: Ihre trockenen Einwürfe bringen mich immer wieder zum Grinsen oder Augen verdrehen. Ich lerne die beiden Hosts über jede Folge besser kennen, ihren Charakter, ihren Humor, ihre Freundschaft. Zumindest fühlt es sich so an. Der Podcast ist nahbar, ehrlich – und spannend.

Weird Crimes: spannend und nichts für "nebenbei"

Nebenher hören ist schwierig. Ich probiere es immer wieder, zum Beispiel beim Einkaufen – und muss dann doch regelmäßig ein paar Sekunden zurückspulen. Es klappt einfach nicht, Käse oder Brotaufstrich auszusuchen und nebenher Horrorgeschichten über Morde anzuhören! Schließlich will ich wissen: Hat die Polizei den Täter geschnappt? Überleben die Opfer?