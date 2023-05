Podcast Tipp: Und was machst du am Wochenende?

WAS machen eigentlich Prominente - also Musiker, TV Persönlichkeiten, Künstler oder Schauspieler am Wochenende? Wie beginnt ihr Wochenende? Diese, im ersten Moment banal wirkende, Frage wird im Podcast "Und was machst du am Wochenende?" beantwortet. Dabei ergeben sich ganz tolle Einblicke in das Privatleben der Promis.

Rebecca Rodrian aus dem SWR1 Team liebt den Podcast und empfiehlt ihn sehr.