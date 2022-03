"Offenheit", "Umbau" und "wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - Stichworte und Sätze, die untrennbar verbunden sind mit Michail Gorbatschow, dem ehemaligen Chef der kommunistischen Partei und Staatspräsidenten der Sowjetunion. Zwei SWR1 Redakteure verbinden aber noch ganz andere, persönlicher Erinnerungen mit ihm:

Die Erinnerungen von SWR1 Redakteurin Silke Wolfgramm:

»Ganz einfach: wenn Gorbi nicht gewesen wäre, 1989, würden Sie mich hier und jetzt aus Ihrem Radio nicht hören.«

Ohne ihn wäre ich niemals mehr Journalistin, denn in der DDR war das vor allem Parteiarbeit und das wollte ich nicht. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die Politiker verehren. Bei Gorbatschow mache ich tatsächlich eine Ausnahme. Ich weiß noch bei der großen Montagsdemo am 9. Oktober 1989 in Leipzig: 70.000 Leute waren wir auf den Straßen und es war so eine Mischung aus Zorn und Trotz und Mut und natürlich auch Angst, dass die Demo zerschlagen wird. Aber es ist niemand von der Staatsmacht eingeschritten, weil Gorbatschow gesagt hat:

"NJET: wir greifen da nicht ein." Dafür bin ich ihm ewig dankbar.

Ich weiß, dass ihn viele Russen gar nicht mögen und ihn sogar verachten. Ich sehe das anders: für mich ist Gorbatschow klug, sympathisch, offen und weitsichtig. Ich wünsche ihm zum 90. Geburtstag Gesundheit, ehrliche Freunde und ganz viele Glücksmomente im Leben.

Die Erinnerungen von SWR1 Redakteur Rene Hagdorn

Offenheit und Umbau – Glasnost und Perestroika – das waren die beiden Schlagworte, mit denen mich Michail Gorbatschow damals in den 80ern echt beeindruckt hat. Der Mann hat es geschafft, dass ich als Teenager plötzlich neugierig geworden bin auf Politik.

»Da war ein Mann, auf dem alle Hoffnungen lagen für eine freiere, friedlichere Zukunft ohne Atomwaffen-Bedrohung und kalten Krieg.«

Die ganze Welt schaute auf diesen Mann mit dem Feuermahl auf der Glatze. Selbst Ronald Reagan – der damalige US-Präsident – hat seine Hoffnung auf ein Ende der Teilung der Welt klar formuliert, als er in Berlin sagte:

"Mister Gorbatschow – tear down this wall"

1987 ein frommer Wunsch, eine Aufforderung, die zwei Jahre später Wirklichkeit wurde. Zwar nicht durch das unmittelbare Wirken von Michail Gorbatschow. Aber seine Idee, seine Vorstellung von einer neuen Welt – von Offenheit und Umbau – das war der Samen, gestreut in die Seelen der Menschen in der DDR, der schließlich aufkeimte und die Mauer einriss.

Und auch wenn er in seiner Heimat nicht wirklich geliebt wird, weil er die gute alte Sowjetunion in ihr Ende getrieben hat: Ich, als Kind des Westens und der 80er Jahre, verehre Michail Sergejewitsch Gorbatschow und wünsche ihm alles Gute zum 90sten. Happy Birthday Gorbi.