Paartherapeutin verrät: Deshalb kann Landleben einer Beziehung gut tun

Paartherapeutin Ursula Nuber aus dem Rhein-Neckar-Kreis findet: Landleben kann einer Beziehung gut tun. Im Interview verrät sie, warum.

Die Psychologin und Paartherapeutin Ursula Nuber sitzt mit ihrer Praxis in Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) an der "Schnittstelle" zwischen Stadt und Land. Im Interview mit SWR1 Moderatorin Petra Klein spricht sie über die Unterschiede zwischen Stadt und Land mit Blick auf die Liebe.

Wieso kann Landleben einer Beziehung gut tun?

Aus Sicht von Nuber ist das Leben auf dem Land besonders gut für eine Beziehung, weil es dort oft ein stabiles Umfeld gebe:

»Grundsätzlich braucht jede Liebe mehr als nur Gefühle: Sie braucht einen festen Rahmen, sie braucht andere Dinge herum, damit die Liebe stabiler ist.«

Zu diesen Rahmenbedingungen gehören nach Meinung von Nuber zum Beispiel eine kirchliche Hochzeit, dass die Familie im Umfeld lebt, gemeinsame Kinder, gemeinsames Eigentum, ein fester Freundeskreis sowie gemeinsame Interessen. Das sei im ländlichen Raum einfacher, weil dort die Familie lebe und die Menschen traditioneller lebten. Die damit verbundenen sozialen Erwartungen stabilisierten die Beziehung in Krisensituationen, so Nuber.

»Jede Beziehung wird irgendwann ein bisschen in Turbulenzen geraten. Dann ist es gut, sie hat einen Rahmen und der muss in der Stadt viel bewusster geschaffen werden als auf dem Land.«

Ganz anders sieht das SWR1 Hörer Thomas Proppler aus Pforzheim. Er hat seine Frau beim Online-Dating kennengelernt. Seit fast zehn Jahren sind die beiden verheiratet - er kommt aus der Stadt, sie vom Land.

»Auf dem Dorf wird getratscht, beobachtet und schon sehr darauf geachtet, dass man traditionell bleibt. Das war echt anstrengend.«

Ist Dating auf dem Dorf oder in der Stadt leichter?

"Eine Liebe zu finden, die auf Dauer hält und wirklich passt, ist in der Stadt oder auf dem Land eigentlich gleich schwer", sagt Paartherapeutin Ursula Nuber. Allerdings sei es in der Stadt oberflächlich gesehen leichter, weil es dort mehr potentielle Partner gibt. Es gebe zwar auf dem Land nach wie vor die klassischen "Partnerbörsen" wie Musikverein oder Feuerwehrfest, aber dort sei die Auswahl an potentiellen Partnern begrenzt. Auch für Menschen auf dem Land spielten deshalb Online-Dating-Portale eine Rolle.