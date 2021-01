#stayAtHome: Schwer umsetzbar für jemanden, der kein Zuhause hat. Für unzählige Menschen in Deutschland ist das allerdings Realität und das in der kältesten Zeit des Jahres.

Kaum vorstellbar, wie schwierig die aktuelle Lage für Obdachlose ist. Mit diesen Herausforderungen haben Wohnungslose zur Zeit zu kämpfen:

Obdachlos in der Kälte und dann noch Abstand halten

Viele müssen auf ihre Haupteinnahmequelle, das Betteln oder das "Flaschensammeln", verzichten, da die Innenstädte wie leer gefegt sind. Zudem bieten Geschäfte an kalten Tagen wie diesen normalerweise eine Toilette und vor allem Wärme - auch das steht aktuell nicht zur Verfügung. Und das Mittagessen an einem warmen, gesitteten Ort zu sich zu nehmen, funktioniert ebenso wenig. Angebote wie die Wärmestube der Organisation EVA in Stuttgart müssen stark angepasst werden, um alle Hygieneregeln einzuhalten: so gibt es in der Wärmestube nur noch ein "takeaway"-Essen für die Wohnungslosen, statt einer Mahlzeit inklusive warmem Sitzplatz und netter Gesellschaft.

Schlafkapseln & Hotels als Notunterkünfte

Abstandsregeln einhalten in einer eh schon überfüllten Notunterkunft - wie soll das denn gehen? Viele Städte in Deutschland haben rechtzeitig reagiert, damit ein Großteil der Obdachlosen trotz Abstandsregeln einen warmen Schlafplatz erhält. Ulm nimmt beispielsweise die sogenannten "Ulmer Nester" wieder in Betrieb. Dabei handelt es sich um mobile Schlafkapseln, die von Wohnsitzlosen bewohnt werden können, die nicht das Übernachtungsheim in Ulm nutzen wollen oder können.

Auch Stuttgart zieht mit: Anfang November hat Stuttgart ein zusätzliches Gebäude mit weiteren Plätzen für die Unterbringung obdachloser Menschen geöffnet, bei Bedarf kommt noch ein weiteres hinzu. Dadurch stehen über 100 Schlafplätze zur Verfügung, die mit ausreichend Abstand bewohnt werden können.

In vielen Großstädten werden Notlösungen für Übernachtungsmöglichkeiten bereitgestellt. Düsseldorf und Berlin haben zum Beispiel Hotels in den Innenstädten angemietet, um den Wohnungslosen ein warmes Dach über dem Kopf zu gewährleisten.

Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes

Sobald die Temperaturen unter null Grad sinken, fahren in einigen Städten auch Kältebusse des DRK, unter anderem in Stuttgart und Karlsruhe. Der Bus bringt Obdachlose auf Wunsch in die zentrale Notübernachtung oder verteilt Schlafsäcke und Einmaldecken.

So viele Menschen sind obdachlos