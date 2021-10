SWR1-Serie nominiert für den Deutschen Radiopreis

Große Freude bei SWR1 und auf der Polarstern in der Arktis: die Serie, in der Expeditionsleiter Markus Rex in »SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg« immer wieder von den Erfahrungen der Polarstern-Expedition berichtet, ist für den Deutschen Radiopreis nominiert worden. Was für eine Ehre!