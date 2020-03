Vor allem für Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen kann das Coronavirus eine große Gefahr sein. Deshalb haben Menschen in den Sozialen Netzwerken zur solidarischen Hilfe aufgerufen unter dem Hashtag #NachbarschaftsChallenge.

#NachbarschaftsChallenge

Einkäufe erledigen, Rezepte vom Arzt oder Rezepte aus der Apotheke holen oder einfach telefonieren, damit sie nicht so alleine sind: wer über 65 ist und/oder ein geschwächtes Immunsystem hat, ist durch den Coronavirus gefährdet und an ihre Wohnung oder ihr Haus gefesselt.

»Liebe Nachbarn,

sollten Sie über 65 Jahre alt sein und zur Risikogruppe gehören,

möchten wir Ihnen unsere Hilfe anbieten...«

In den Sozialen Medien haben viele Nutzer deshalb eine Solidaritätsaktion gestartet, um Menschen in ihrem direkten Umfeld zu helfen.

Baden-Württemberger helfen

Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg bittet alle jüngeren Einwohner*innen darum, den von Corona betroffenen Menschen zu helfen zum Beispiel bei Einkäufen oder anderen Erledigungen.

»Machen Sie Aushänge in Ihrem Wohnhaus, in ihrer Straße oder Viertel. Nutzen Sie die sozialen Medien, um sich zu vernetzen und Angebote mitzuteilen!“ Gesundheitsminister Manfred Lucha

So helfen Sie älteren und geschwächten Menschen Machen Sie Aushänge mit Hilfsangeboten in Ihren Wohnhäusern. Umgekehrt können Sie, wenn Sie Unterstützung benötigen, selbst einen Aushang machen oder sprechen Sie Nachbarn an. Nutzen Sie den Hashtag #NachbarschaftsChallenge auf Twitter, Mastodon oder Instagram, um Angebote zu machen, zu koordinieren oder anzufragen. Ergänzen Sie am besten den Hashtag mit Ihrem Wohnort, zum Beispiel #NachbarschaftsChallengeKarlsruhe oder #NachbarschaftsChallengeBiberach Nutzen Sie bestehende, lokale Facebook- oder Messenger-Gruppen, die zum Beispiel normalerweise als lokale Tauschbörse dienen, um Hilfsangebote zu unterbreiten oder zu koordinieren.

Quelle: Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

NachbarschaftsChallenge-Idee kommt aus Österreich

Die Idee zur Nachbarschaftshilfe in Zeiten von Corona stammt übrigens aus Wien: Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hat einen Brief gepostet, in dem zwei Bewohner ihre Hilfe in Zeiten der Corona-Virus-Krise anbieten: