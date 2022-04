per Mail teilen

Weisheit gilt ja gemeinhin als Privileg des Alters. Insofern sollte es eigentlich kein Problem sein, wenn Stefan Schlegel die Menschen auf der Straße nach ihrem Alter fragt – es soll ja am Ende auch ordentlich zugehen in der Weisheit der Straße. Als ganz so unproblematisch erweist sich die Frage dann doch noch nicht ganz, aber wir können uns sicher sein: Stefan Schlegel wollte es nicht anders...